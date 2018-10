Figc: Allegri, fare e non chiacchierare

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - "La priorità del nuovo corso della Figc sarà fare, non chiacchierare. Investire sui bambini, sul futuro della società italiana". Così Massimiliano Allegri sulla nuova governance del calcio italiano. "Io credo che questo nuovo corso debba solamente fare - ha aggiunto l'allenatore della Juventus -, per il bene del calcio italiano e per il futuro anche della società italiana. Dovranno organizzarsi con idee senza pensare di mandare missili sulla luna".