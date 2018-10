'Cane in posa' alla Reggia di Venaria

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Da domani al 10 febbraio 2019 si terrà nella Sale delle Arti della Reggia di Venaria la mostra "Cani in posa. Dall'antichità ad oggi", prima grande esposizione in Italia sulla rappresentazione del cane nella storia dell'arte, con una raccolta di manufatti, sculture, dipinti, incisioni, disegni e fotografie opera di specialisti animalisti e di alcuni fra i massimi artisti dall'età classica a oggi. La mostra, a cura di Francesco Petrucci, è organizzata da Glocal Project Consulting e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, da un'idea di Fulco Ruffo di Calabria. Sono presenti opere di artisti tra '500 e '700, come Jacopo Bassano, Frans Snyders, Luca Giordano, Sebastiano Ricci, Giovan Battista Tiepolo, Antonio Canova, fino a contemporanei come Eliott Erwitt e Keith Haring. Nella sezione 'Cani immaginari' l'immagine del cane è trasfigurata attraverso la fantasia degli artisti, compreso il mondo del fumetto.