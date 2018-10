Apre Spazio Lancia, laboratorio d'arte

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Il 25 ottobre apre Spazio Lancia, uno spazio espositivo al primo piano dello storico Palazzo Lancia, per anni sede dell'omonima casa automobilistica e centro nevralgico del tessuto industriale torinese, teatro di sperimentazione nella meccanica e nel design. Sarà possibile per i giovani artisti presentare progetti da esporre, ma anche promuovere iniziative improntate su linguaggi diversi, dal design alla musica, dalla performance alla danza contemporanea, fino alla moda, al glamour, al food, ai workshop e ai nuovi concept. Il progetto di Spazio Lancia è stato ideato e sostenuto dalla Bentley Soa presieduta dalla manager e collezionista, Tiziana Carpinello. "Vogliamo farne un laboratorio aperto alle idee migliori, dove comunque non mancheremo di presentare una programmazione artistica di livello, con la quale dare accoglienza e sostegno a quanto di nuovo e interessante sta nascendo nella nostra città", spiega Carpanelli.