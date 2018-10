Allegri: Ronaldo è sereno, lavora bene

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - "Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene. Le accuse? Sono cose personali, non posso e non devo rispondere". Allegri spende parole d'elogio per 'CR7' nel periodo reso complicato per il portoghese dalle accuse di violenza sessuale. "Si è inserito molto bene, con grande umiltà, mettendosi a disposizione della squadra - ha spiegato il tecnico -. Ha portato attenzione e senso di responsabilità, che questa squadra ha comunque sempre avuto. E poi fa gol, quello che sa fare meglio di tutto oltre che molti assist".