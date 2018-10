Ruba 200 kg rame in ditta, arrestato

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Ruba 46 bobine di cavi elettrici, per 200 chili di rame, da una ditta torinese e si accovaccia sul tetto per nascondersi dalle forze dell'ordine. Un romeno di 33 anni è stato arrestato dalla polizia e ora deve rispondere di furto. Gli agenti del commissariato Barriera Milano, contattati dalla vigilanza della struttura di corso Romania, lo hanno bloccato sul tetto con la collaborazione dei vigili del fuoco.

In borsa aveva diverse bobine di cavi elettrici, già sfilacciati e privati della guaina, e un cavo utilizzato per sollevare la refurtiva da una finestra. La polizia sospetta che l'uomo abbia agito con un complice.