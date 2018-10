Fi, Paolo Zangrillo è nuovo commissario

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - L'on. Paolo Zangrillo è stato nominato nuovo Commissario Regionale di Forza Italia per il Piemonte e la Valle D'Aosta. Nato a Genova, 57 anni, Zangrillo è stato eletto alla Camera nella circoscrizione Piemonte 1.

Manager, ha lavorato per 25 anni in società del gruppo Fiat-Fca ed è stato poi direttore delle risorse umane della multiutility romana Acea.

"Nella vita - sottolinea Zangrillo - ho imparato che le sfide importanti si vincono insieme e quindi mi dedicherò da subito alla costruzione di una squadra capace di valorizzare esperienze e competenze presenti nel partito, anche con l'obiettivo di essere attrattivi verso tutti cittadini. Gli obiettivi da realizzare sono molti, a partire dalle elezioni amministrative, regionali in Piemonte e poi quelle Europee. Sono certo che, insieme ai nostri alleati di centrodestra, saremo capaci di conquistare la fiducia dei cittadini per la governance dei tanti Comuni che andranno al voto il prossimo anno e per affermarsi in Regione e in Europa".