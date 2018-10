Cuneo, apre 20/a Fiera del Marrone

(ANSA) - CUNEO, 18 OTT - Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre Cuneo ospita la 20/a edizione della Fiera nazionale del marrone, considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia, vetrina unica della castagna e delle produzioni tipiche, delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio piemontese.

Centinaia di espositori invaderanno per tre giorni il centro storico di Cuneo, riempiendo di profumi, sapori e colori le principali piazze della parte antica della città e piazza Europa Oltre all'enogastronomia, troveranno spazio anche l'artigianato d'eccellenza, laboratori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, spettacoli e concerti. Tra gli stand di castagne, caldarroste, marron glaces, che saranno presenti in via Roma sono confermate l'Area dedicata ai presidi Slow Food, la Casa delle golosità, l'Area Consorzi, l'Area Francese, l'Area Istituzionale e gli Amici del cioccolato.

Gli orari della fiera: 9-23 venerdì e sabato, 9-21 domenica.

L'ingresso è libero e gratuito.