Bellono, sono stati 8 anni di resistenza

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - "Sono stati 8 anni di resistenza, ma la Fiom è sempre in campo, non era scontato". Così Federico Bellono riassume, nella relazione congressuale, il lungo periodo in cui ha guidato i 14.000 metalmeccanici Cgil di Torino. Domani lascerà il posto a Edi Lazzi, torinese, 47 anni, due lauree, Scienze Politiche e Giurisprudenza. "Una scelta di continuità, ma anche di rinnovamento generazionale. Un'occasione per guardare avanti", commenta Bellono.

"La Fiom ha avuto un ruolo importante a Torino - spiega Bellono - di fronte a tre processi: la crisi economica, che ha ridotto di un quarto la struttura industriale e gli occupati, anche se in provincia restano 100.000 metalmeccanici, la vicenda Fca con l'imposizione di un modello autoritario di relazioni sindacali e la crisi della rappresentanza politica. Molte questioni non sono ancora risolte. Rispetto a 20 anni fa, quando ho iniziato a fare il sindacalista, i lavoratori sono più soli".

Il congresso ha coinvolto i lavoratori di 300 aziende con 600 assemblee.