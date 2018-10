Arrestato rapinatore supermercati Torino

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Era il terrore dei supermercati della zona Nord della città, un torinese di 29 anni arrestato dai carabinieri. Casco in testa, occhiali da sole e in pugno un coltello da cucina, da maggio a luglio 2018 ha messo a segno dieci rapine. L'undicesima è stata sventata da un giovane nigeriano, fuori dal punto 'Prestofresco' di via Mercadante per chiedere l'elemosina, che ha messo in fuga il ladro. I carabinieri della compagnia Oltre Dora hanno individuato l'uomo grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Davanti ai militari, il rapinatore ha confessato i colpi e si è anche vantato di averne messo a segno uno con il casco e lo scooter rubato a un postino.