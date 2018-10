Rogo manichini vicepremier, 3 denunciati

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Altre tre studenti sono stati denunciati oggi dalla Polizia di Stato, a Torino, per il rogo dei manichini raffiguranti Salvini e Di Maio, durante la protesta in piazza di venerdì scorso. Sono attivisti del Kollettivo Studentesco Autonomo e degli Studenti Indipendenti, Z.A., 23 anni, M.s.., di 19, e S.E. di 18, accusati di vilipendio delle istituzioni, per avere collaborato all'allestimento dei fantocci e, due di loro, per violazione dell'art 18 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Durante la sosta dei manifestanti in piazza Castello, i manichini con le immagini dei due vicepremier erano stati prima bersagliati con uova di vernice poi incendiati. Il giorno stesso la Digos aveva denunciato due attiviste del centro sociale Askatasuna, F.F., diciottenne, e L-E., di 17 anni.