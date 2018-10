Picchia moglie per farla abortire,2 anni

(ANSA) - BIELLA, 17 OTT - E' stato condannato a due anni, con la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato, l'uomo di 34 anni che, nel Biellese, aveva picchiato la moglie nel tentativo di farla abortire, con pugni su tutto il corpo.

Vittime dell'uomo anche i due figli, che a volte non potevano recarsi a scuola per i segni lasciati dalle percosse.

Alla base del comportamento violento una gelosia patologica dell'uomo che impediva alla famiglia di poter vivere serenamente.