Iren cresce ancora, due acquisizioni

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Iren continua a crescere nel settore dell'ambiente ed estende l'attività in una nuova area, la Sardegna. La multiutility ha acquisito il 100% del Gruppo San Germano, che opera nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti in Piemonte, Emilia e Sardegna, e il 48,85% di Seta, operatore pubblico nell'area nord di Torino. "Sono altri due tasselli della nostra politica di acquisizioni. Abbiamo più di venti dossier aperti, alcuni in stato avanzato", spiega il presidente Paolo Peveraro che prevede entro l'anno la chiusura di altre operazioni.

San Germano ha sede a Pianezza (Torino) e gestisce servizi ambientali in 145 comuni per circa un milione di abitanti, con un organico di oltre 800 dipendenti. Opera presso 20 siti, tra i quali Pianezza e La Loggia. L'acquisizione dal gruppo francese Derichebourg, che comprende la partecipata Cmt, ha un valore di 25,4 milioni di euro. Il 48,85% di Seta è costato 2,9 milioni, cifra che considera la gestione da parte di Iren della chiusura della discarica di Chivasso 0.