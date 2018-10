Basket: Eurocup, Kazan-Torino 92-78

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - La Fiat Torino infila la terza sconfitta in altrettante partite di EuroCup perdendo a Kazan contro l'Unics per 92-78. Una partita decisa praticamente dopo i primi 10' chiusi in vantaggio dai russi per 31-6 e con la squadra di Galbiati tramortita dalla grande prova di Morgan (25 punti con 34 di valutazione) e da un approccio decisamente da rivedere. A partita ormai decisa, capitan Poeta ha provato a suonare la carica, segnando 9 punti consecutivi e riportando sul 69-52 la Fiat: nel finale Torino è arrivata anche a -10 con 2' da giocare, mai in grado però di impensierire i russi, alla terza vittoria su tre partite.

Oltre agli 11 punti di Poeta segnali positivi sono arrivati anche da Cotton (18 punti con 4/7 da 3 punti) e da Carr nel finale: non abbastanza per reggere l'urto di una delle favorite alla vittoria finale dell'EuroCup.