Val Susa, striscione protesta CasaPound

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Uno striscione contro la polizia francese e i migranti è stato affisso, nella notte a Cesana, sulla statale che porta al Monginevro e quindi al confine di stato, da un gruppo di militanti del partito di estrema destra CasaPound. "Gendarmerie & Refugees Not Welcome" è scritto in risposta ai fatti di venerdì scorso, quando una pattuglia di agenti transalpini avrebbe scaricato due migranti in territorio italiano, come ha denunciato la Digos di Torino.

"Non possiamo tollerare un affronto del genere - commenta il responsabile provinciale di CasaPound, Matteo Rossino - Non difendere i propri confini continuando a tenere una posizione ambigua nei confronti dell'immigrazione incontrollata porta altri paesi, come la Francia, a prendersi gioco dell'Italia".