Tenda per migranti montata a Claviere

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Un tendone da campo è stato montato nel parcheggio di Claviere, a due passi dalla chiesa, per dare assistenza ai migranti diretti in Francia. Dopo lo sgombero di Chez Jesus, il punto di accoglienza per profughi allestito nei locali occupati della canonica, gli attivisti 'no border' - una decina di anarchici italiani e francesi - si sono riorganizzati con un presidio permanente nel piazzale vicino alla parrocchia. La Digos ha provveduto a identificare gli attivisti di Claviere.