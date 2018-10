Camera ardente pm Smeriglio in Tribunale

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - E' stata aperta oggi al Palazzo di Giustizia di Torino la camera ardente per Antonio Smeriglio, magistrato morto la scorsa settimana a 48 anni per un male incurabile. Smeriglio era sostituto procuratore ed era in forza alla Direzione distrettuale antimafia, dove si era occupato di alcune fra le inchieste più importanti - come l'operazione San Michele - contro la criminalità organizzata nel nord ovest.

La salma è stata accolta nel cortile dell'edificio da magistrati (tutti in toga), impiegati, cancellieri, personale di polizia giudiziaria; poi è stata portata in una maxi-aula. I primi a comporre il picchetto sono stati il procuratore generale Francesco Saluzzo, il presidente della Corte d'appello, Edoardo Barelli Innocenti, il procuratore capo Armando Spataro e la presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati Michela Malerba.