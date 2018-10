Ritrovato escursionista disperso nel Vco

(ANSA) - MERGOZZO (VCO), 14 OTT - E' stato ritrovato incolume l'escursionista lombardo disperso da ieri in Val Grande, l'area selvaggia tra Ossola e Verbano. L'uomo, 75 anni, di Legnano (Milano), è stato recuperato stamattina dal Soccorso alpino che lo cercava da ieri sera. Le ricerche si sono concentrate nell'area dei Corni di Nibbio, a oltre 1600 metri di altitudine.

Impegnati 25 soccorritori tra squadre del Soccorso alpino civile, SAGF, Vigili del fuoco e Polizia. Le perlustrazioni, sospese alle 4 del mattino, sono riprese nelle ore successive.

L'escursionista è stato portato in ospedale a Verbania per ulteriori accertamenti.