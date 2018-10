Pg, no affidamento in prova Ligresti

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - La procura generale di Torino si è opposta alla richiesta di Giulia Ligresti (figlia dell'imprenditore Salvatore Ligresti) di scontare a un lavoro socialmente utile il residuo della pena di due anni e otto mesi di reclusione patteggiata nel 2013 nell'ambito dell'inchiesta sui conti di Fonsai. La decisione del tribunale di sorveglianza è attesa nei prossimi giorni.

Giulia Ligresti aveva proposto di lavorare per alcune ore alla settimana come pr o designer. Secondo quanto si apprende negli ambienti giudiziari piemontesi, uno degli argomenti che potrebbero portare i giudici a non accogliere la domanda è il mancato risarcimento del danno.