Incidenti stradali, due i morti a Rivoli

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - È morto nella notte in ospedale il motociclista 44enne che ieri, a Rivoli, è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 48 anni.

I due erano a bordo di una Harley Davidson che, in corso Levi, ha urtato un camion proveniente dalla direzione opposta. La passeggera, Ida Dentale, di Torino, è morta sul colpo. Lui, Mario Demasi, originario di Vibo Valentia, era stato trasportato al pronto soccorso. Il conducente del camion è stato ricoverato all'ospedale San Luigi di Orbassano.