Alba in musica, un tartufo a Morricone

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Uno speciale "Tartufo alla carriera" direttamente da Alba, capitale internazionale del pregato tartufo bianco. Questo il regalo che il 16 ottobre, a Roma, verrà consegnato al musicista Ennio Morricone per il suo 90/o compleanno.

Si tratta di una delle iniziative prese dalla Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba - in corso in questi giorni - i cui promotori non mancano di sottolineare una "curiosa coincidenza" di date: "Morricone - spiegano - è nato nella capitale il 10 novembre del 1928, lo stesso anno in cui Giacomo Morra propose la prima Mostra mercato dedicata al Tuber magnatum Pico". La ricorrenza verrà celebrata il 21 ottobre dalla città piemontese al teatro sociale Giorgio Busca con 'Happy birthday Maestro', concerto dedicato ad alcune delle principali colonne sonore composte da Morricone che hanno fatto la storia del cinema "Siamo onorati e orgogliosi di questo tributo a Morricone", dice il sindaco, Maurizio Marello.