Odio razziale, insulti a pg Saluzzo

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Insulti e minacce al magistrato Francesco Saluzzo, procuratore generale del Piemonte, sono comparsi su Facebook a proposito delle iniziative giudiziarie delle toghe torinesi in materia di contrasto all'odio razziale.

"Ghigliottina per tutti i giudici come lui", auspica una donna, mentre un altro auspica "la legge di Lynch" (quella del linciaggio - ndr). Un internauta afferma che lui e i colleghi andrebbero "mandati a casa a calci in c..." mentre un altro dice che "dovrebbero violentare un suo parente".

Tutto nasce in una pagina dove è stato condiviso l'articolo di un sito che riportava dichiarazioni rese da Saluzzo nelle scorse settimane.

l post è comparso su una pagina riconducibile al Movimento dei Forconi, che ha condiviso l'articolo giornalistico di un sito internet che dava conto delle iniziative della procura di Torino diretta da Armando Spataro e delle dichiarazioni di Saluzzo. In un paio d'ore il messaggio è stato condiviso 290 volte e ha raccolto oltre duecento commenti, la maggior parte dei quali con insulti e minacce a carico del procuratore generale.