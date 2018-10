Marijuana su furgone, due arresti

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Trasporta droga per un amico e, per evitare i controlli, forza un posto di blocco a Chieri, nel torinese. Un 29enne di Asti è stato arrestato dai militari: nel furgone aveva oltre 7 chili di marijuana conservati in tre sacchi di plastica. L'uomo ha spiegato di fare il corriere per il suo socio, un cameriere 22enne. Anche quest'ultimo è finito in manette per possesso di stupefacenti: in casa aveva tre chili di marijuana, un armadio utilizzato come essiccatoio e due bilancini di precisione.