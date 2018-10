Fisar, Carlo Petrini Sommelier Onorario

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Il presidente di Slow Food Carlo Petrini è da oggi Sommelier Onorario. Il titolo gli è stato conferito dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (Fisar) in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Delegazione di Cuneo, all'interno della Banca del Vino di Slow Food a Pollenzo.

"Per uno che come me ha mosso i suoi primi passi professionali nel mondo del vino, quello di oggi rappresenta un momento emozionante, in un certo senso la chiusura di un cerchio - commenta Petrini - Entrare a far parte di un gruppo di professionisti come questo è un onore, in particolar modo quando - come nel vostro caso - essere sommelier significa essere ambasciatori di un modo di intendere il vino a 360 gradi, che va oltre il berlo e raccontarlo. Vi ringrazio per questo regalo che testimonia ancora una volta la vicinanza tra Slow Food e Fisar".

"Petrini ha portato un contributo essenziale al mondo dell'enologia", aggiunge Graziella Cescon, presidente nazionale Fisar.