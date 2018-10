Tartufo,solidarietà Fiera Alba e Liguria

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 12 OTT - Gemellaggio gastronomico all'insegna della solidarietà alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Domenica 14 ottobre il prezioso fungo ipogeo viene affiancato da Spungata di Sarzana, un dolce cotto in forno, dalla torta salata di Riccò del Golfo di Spezia e dal pesto genovese, eccellenze della Liguria alle prese con l'emergenza per il crollo del ponte Morandi. Un contributo del ricavato della Fiera, quest'anno, sarà devoluto alle famiglie di Genova.

L'appuntamento è nella sala Fenoglio del Mercato del Tartufo.

Saranno presenti il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Alba, Maurizio Marello, la presidente dell'Ente Fiera, Liliana Allena, e l'eurodeputato Alberto Cirio, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Ue e promotore dell'iniziativa.

Il governatore Toti, nell'occasione, ringrazierà una delegazione della polizia municipale di Torino per l'impegno e la solidarietà ancora oggi sul campo.