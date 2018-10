(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Tre tappe su due ruote in cinque siti Unesco del Piemonte per unire "amore per la natura, il territorio e lo sport" alla scoperta di alcuni dei più suggestivi tesori della regione riconosciuti patrimonio artistico e ambientale dell'umanità. È in programma dal 19 al 21 ottobre 'Pedalando nei Patrimoni Unesco', manifestazione ciclistica gran fondo e amatoriale organizzata da Bicicletteria Racing Team e Radio Acqui Vallebormida Monferrato in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Torino, Comuni dei siti coinvolti e Federazione ciclistica italiana.

Il bike tour, 328 chilometri e 3.500 metri di dislivello, prende il via con una visita al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Tre le tappe, Acqui Terme-Bra, Asti-Stresa e Superga-Oropa, con pedalate nei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato e alla scoperta di tesori come il Sacro Monte di Crea, il Santuario di Oropa, le cattedrali sotterranee di Canelli delle cantine Bosca e il villaggio su palafitte di Viverone.