Domani Supercoppa donne Juve-Fiorentina

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - "Sarà una partita molto equilibrata, in cui entrambe le squadre proveranno a esprimere tutto il loro potenziale offensivo". Rita Guarino prova a giocare in anticipo la finale di Supercoppa femminile, che vedrà scendere in campo domani la sua Juventus contro la Fiorentina.

Un obiettivo diventato primario per le bianconere dopo l'eliminazione in Champions League patita con il Broendby.

Superare il turno in Champions League era un obiettivo - ha spiegato l'allenatrice della Juventus -. Ora restano aperti tutti gli altri obiettivi a partire dalla partita di domani: un passo alla volta, una partita alla volta". Guarino dovrebbe recuperare la capitana Sara Gama - "ha avuto un problema che è in via di risoluzione, dovrebbe far parte della gara" - per dare la caccia al primo trofeo stagionale. "Le ragazze sono rientrate mercoledì dagli impegni con la Nazionale, ma la partita è stata preparata, sono due squadre a trazione anteriore che possono offrire occasioni durante la gara".