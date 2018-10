Comital, parlamentari a Volpiano

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Parlamentari, consiglieri regionali e amministratori, a partire dal sindaco di Volpiano, hanno partecipato all'assemblea pubblica ai cancelli della Comital.

Presenti i parlamentari Jessica Costanzo (M5S), Claudia Porchietto (Forza Italia), Anna Rossomando (Pd) e Gianna Pentenero, assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

Nelle prossime ore tutti i rappresentanti istituzionali presenti si rivolgeranno al ministro Di Maio per chiedere che sia resa accessibile la cassa integrazione anche per le aziende che, come Comital e Lamalù, sono in procedura concorsuale. "Stamattina - osservano Federico Bellono e Julia Vermena della Fiom - abbiamo spiegato non solo gli aspetti tecnici di questa vicenda inverosimile, l'annuncio del governo di una cassa che poi non si dimostra praticabile, lavoratori senza nessuna copertura né contributiva né retributiva da giugno scorso, ma anche l'urgenza di trovare una soluzione entro i prossimi giorni. Stiamo aspettando la conferma di una convocazione a Roma per martedì".