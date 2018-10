Bonucci "retrocessione sarebbe un danno"

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - ''Il rischio retrocessione dà sicuramente più valore alla trasferta di domenica con la Polonia, è una partita difficile ma abbiamo l'obbligo di vincere''. Così Leonardo Bonucci parlando della gara di domenica contro Lewandowski & c. che si annuncia determinante per la Nations League e anche le prossime competizioni.

''Scendere in Lega B può compromettere molte situazioni, come gli Europei 2020 e il prossimo Mondiale - l'avvertimento lanciato dal difensore della Juve e della Nazionale - Quindi questa gara non è da 'dentro o fuori' ma poco ci manca".

"Rispetto all'andata dovremo impedire alla Polonia prima di tutto le ripartenze", ha aggiunto Bonucci. "Con l'Ucraina si è vista un'Italia convincente e propositiva, vero ci manca fare gol ma l'esperimento del tridente leggere è stato positivo e sono sicuro che Mancini lo riproporrà''.