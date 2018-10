Auto si ribalta a Torino, morta donna

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Una donna è morta oggi pomeriggio a Torino in un incidente stradale in strada del Villaretto, tra strada del Francese e via Germagnano. Due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata. Sul posto sta intervenendo la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso.

La vittima, una 51enne, viaggiava a bordo di una Peugeot 207 che, dopo essersi ribaltata per avere urtato un compattatore dell'Amiat, è stata centrata da una Fiat Croma. Nonostante i soccorsi, immediati, la donna è morta sul posto. Il conducente della Fiat Croma, 55enne, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso. Anche il conducente del mezzo Amiat, finito fuori strada abbattendo due piccoli alberi, è stato ricoverato; le sue condizioni non sono gravi.