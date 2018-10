Su auto oltre 400mila euro, denunciato

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Banconote per oltre 420mila euro nascoste in un'intercapedine ad apertura telecomandata. È quanto ha scoperto la polizia che, sull'autostrada Torino-Milano, all'altezza del casello di Rondissone, ha fermato una Audi Q3 con targa francese e con a bordo due italiani. Il conducente, 43 anni, non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza del denaro ed è stato denunciato per riciclaggio. Il passeggero, invece, è stato ritenuto estraneo ai fatti. L'auto e il denaro sono stati sequestrati dalla Squadra mobile.