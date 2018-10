Sport e disabilità, torna la Iron Mind

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Venti ragazzi in età scolare, due giornate appassionanti, la presenza costante di Marco Berry, fino a otto discipline sportive da provare. E' la seconda edizione di Iron Mind, il progetto della Marco Berry Onlus, in collaborazione con OSO - Ogni Sport Oltre di Fondazione Vodafone Italia, che avvicina allo sport i minori con disabilità motoria e sensoriale. L'appuntamento il 13 e il 14 ottobre presso il centro sportivo Sisport Mirafiori.

"Con un piccolo gesto possiamo fare la differenza per un bambino! Non sappiamo per quanti, ma ci piace pensare, ci basta pensare, che anche solo per un ragazzino Iron Mind possa fare la differenza!", osserva Marco Berry, noto personaggio televisivo e presidente della Onlus che prende il suo nome.

Sono partner della manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte, Sisport, Fondazione CRC, Fondazione LAPS, Pastificio Villarpasta, Robe di Kappa, Circolo della Stampa Sporting, Croce Giallo Azzurra.