Ruba cellulare a ragazza,cc lo arrestano

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Un magrebino di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Torino Oltre Dora per rapina: ha strappato il cellulare dalla mano di una ragazza.

I militari, impegnati in un controllo straordinario del territorio disposto dal Comando provinciale di Torino per la prevenzione dei reati predatori, lo hanno bloccato in Via Alimonda.

Il rapinatore ha seguito la ragazza, impegnata in una conversazione telefonica, le ha strappato il cellulare ed è scappato. E' stato inseguito da due cittadini e fermato da una pattuglia di carabinieri, che si trovava in via Alimonda per un controllo. Il magrebino è sospettato di appartenere a una banda di rapinatori dedita a scippi e rapine. È sospettato di altre rapine avvenute in quella zona.