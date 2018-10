Relais urbano nel cuore di Torino

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Un'antica domus romana, nel cuore storico di Torino, tra via delle Orfane e via Santa Chiara, diventa relais urbano, area archeologica, centro di medicina sportiva e riabilitazione ortopedica. Si chiama Quadrato ed è nata dal recupero dell'antico convento di Sant'Agostino, trasformato dal Gruppo Building in un residence. All'interno ha sede il Gruppo Medico internazionale Isokinetic.

L'investimento è di 24 milioni di euro e sono già stati venduti 36 appartamenti su 42. Il relais urbano, cioè le stanze in affitto come per un residence, sono sold out per Artissima, nel primo week end di novembre. Tra i servizi comuni la palestra, la lavanderia, il wi-fi.

Il Gruppo Building, specializzato nel recupero di palazzi storici ha già lavorato sui lati di piazza San Carlo, in via Alfieri con The Number 6, 'la casa più bella del mondo', premiato da ArchDaily con il Building of the Year 2015 per la categoria restauro e con Lagrange12, all'angolo tra via Lagrange e via Giolitti.