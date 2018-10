Auguri di Ronaldo a Nazionale Portogallo

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Buona fortuna, famiglia". Così, sul proprio account di Instagram, Cristiano Ronaldo si rivolge ai compagni della Nazionale portoghese che stasera giocheranno in Nations League sul campo della Polonia. L'attaccante della Juventus non ha ancora esordito nel nuovo torneo dell'Uefa con la maglia della Selecao campione d'Europa in carica.