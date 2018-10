Verbania verso referendum del 21 ottobre

(ANSA) - VERBANIA, 10 OTT - "Volete che il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia?". E' la domanda a cui saranno chiamati a rispondere i circa 140 mila verbanesi aventi diritto di voto al referendum di domenica 21 ottobre. Il fac-simile della scheda elettorale è stato pubblicato oggi sul sito della Prefettura del Verbano Cusio Ossola.

Per essere valido, al referendum deve partecipare la metà più uno degli eventi diritto. In questo caso, per la vittoria del sì è necessario il voto favorevole alla Lombardia della metà più uno. Un doppio ostacolo che non spegne le speranze del comitato promotore, presieduto dall'ex senatore Valter Zanetta, passato da Forza Italia alla Lega.