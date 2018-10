Regio, pubblico applaude lavoratori

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Un lungo applauso ha accolto i lavoratori del Teatro Regio di Torino, saliti sul palco per ribadire le preoccupazioni per il taglio dei contributi statali e i problemi di bilancio dell'ente teatrale in occasione del via alla stagione con Il Trovatore di Giuseppe Verdi.

"Seppur molto preoccupati per il nostro futuro, ma guidati dallo stesso senso di responsabilità che ci ha contraddistinto in passate analoghe circostanze, abbiamo deciso di essere qui stasera per l'inaugurazione della stagione e non penalizzare voi, il nostro pubblico, ricorrendo alla più naturale delle forme di protesta e cioè lo sciopero", è un passaggio della lettera al pubblico letta da alcuni rappresentanti sindacali.

"Ci auguriamo di poter continuare, con la serenità e soprattutto i mezzi necessari - aggiungono i lavoratori -, a realizzare spettacoli caratterizzati dalla qualità che ci è stata in molte occasioni e internazionalmente riconosciuta e che, come questa sera, voi possiate continuare a fruirne".