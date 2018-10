(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Si chiama Settimo Mistero, la prima Escape Room scientifica, novità del Festival dell'Innovazione che Settimo Torinese ospita dal 14 al 21 ottobre. L'ha realizzata la società Wesen ed è un vero real game, un luogo chiuso da cui è possibile uscire solo risolvendo alcuni enigmi in un determinato arco di tempo. Ogni Room racconta una storia, ha un mistero da risolvere e i giocatori ne diventano i protagonisti. Abilità, capacità di osservazione, intuito e gioco di squadra sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi e uscire dalla stanza.

"L'Escape Room nasce come gioco - spiega Marta Colangelo fondatore della Wesen che a Torino propone Mystery House - ma viene usata anche come strumento di formazione aziendale, soprattutto per sviluppare competenze come il team work, il problem solving, la leadership. Con Il Settimo Mistero siamo andati oltre e abbiamo proposto l'esperienza ludica della Room come metodo innovativo di educazione scientifica".