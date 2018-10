Juve al lavoro, D.Costa verso il rientro

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Juventus di nuovo al lavoro alla Continassa. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, al termine della partita di sabato contro l'Udinese, i bianconeri hanno svolto una "seduta atletica e tecnica". Assenti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, 14 in tutto, ha svolto lavoro personalizzato Douglas Costa, così come Rugani e Khedira. Il brasiliano, scontata la squalifica, è il più vicino al rientro, che potrebbe già avvenire alla ripresa contro il Genoa. A Torino anche Cristiano Ronaldo, rientrato da Lisbona.

Domani la squadra proseguirà la preparazione ritrovandosi al JTC, questa volta per un allenamento mattutino.