Giornate Autunno, Po protagonista Torino

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - A Torino per le Giornate d'Autunno, il 13 e 14 ottobre, il Fai propone un percorso lungo le acque del Po, dai Murazzi, gli imponenti argini costruiti a partire seconda metà XIX secolo per preservare la città dalle piene del fiume, alle più antiche ed esclusive società canottieri, normalmente inaccessibili per chi non è socio.

La costruzione dei Murazzi iniziò nel 1872 e terminò nel 1910, con l'edificazione della rampa di collegamento con il ponte di corso Vittorio Emanuele in previsione dell'Esposizione Internazionale del 1912. Furono centro di attività di pesca e lavanderia, oltre che di celebrazioni della Corte dei Savoia. Tra gli anni '50 e '70 l'inquinamento fluviale portò al loro progressivo abbandono. Nella seconda metà degli anni '70 divennero il centro della movida torinese. Nel 2012 il degrado sociale fu motivo di un'inchiesta della magistratura che portò alla chiusura dei locali. Dal 2015 sono state definite le linee d'indirizzo per la riqualificazione, ma molti locali sono ancora chiusi.