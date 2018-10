Bomba carta al derby, '4 anni carcere'

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - E' cominciato oggi a Torino il processo d'appello a Giorgio Saurgnani, il trentunenne promotore finanziario bergamasco, tifoso della Juventus, finito sotto accusa per il caso della bomba carta esplosa allo stadio il 26 aprile 2015 durante un derby della Mole. Il pg Sabrina Noce ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione. In primo grado, il 7 febbraio 2017, a Saurgnani erano stati inflitti due anni e otto mesi a fronte di una richiesta del pm Andrea Padalino di sette anni e mezzo.

La sentenza è prevista nei prossimi giorni. L'avvocato difensore, Monica Arossa, ha definito "molto lucida" la relazione del giudice Angelo Barbieri: "Ha riportato l'episodio alla giusta dimensione".

Nel corso dell'udienza la Corte non ha risparmiato un commento ironico sulle "intercettazioni preventive" svolte nel corso del procedimento. Lo scoppio della bomba carta provocò undici feriti fra i tifosi.