Basket: Eurocup, Torino va Ko in casa

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - La Fiat Torino perde la seconda partita stagionale di EuroCup cedendo 80-84 ai montenegrini del Mornar Bar. Una sconfitta, quella all'esordio al PalaVela, arrivata nei secondi finali, quando gli ospiti hanno segnato la tripla vincente con l'esterno Rebic, chiudendo la strada del canestro al tentativo della Fiat di riavvicinarsi. Per i gialloblù, privi di coach Larry Brown sostituito in panchina dagli assistenti Galbiati e Comazzi, l'unico a salvarsi è stato Taylor, autore di 23 punti con 8/12 dal campo e 7/10 nei liberi, con Wilson unico ad avvicinarsi con 14 punti: pesa il 5/21 dall'arco da tre contro il 12/34 dei montenegrini. Per il Mornar Bar, oltre a Rebic, anche le ottime prove di Waller, Micovic e del lungo Lukovic. Dopo il primo quarto equilibrato la partita si è 'spaccata' con il break operato dal Mornar Bar: Torino è piombata a -15 sul 40-55 del 20'. Quando ormai la partita sembrava tornata sui binari giusti per Torino, sono arrivati errori a profusione in attaccoe il canestro decisivo di Rebic.