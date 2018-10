Appendino, situazione Hag vergognosa

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - "Mi auguro che azienda e sindacati trovino una soluzione che tuteli i posti di lavoro. Non è comprensibile che un'azienda delocalizzi, ancor più in una assenza di una situazione di crisi". Lo scrive su Facebook ala sindaca di Torino, Chiara Appendino, che oggi, con l'assessore al Lavoro Alberto Sacco, è andata ai cancelli della fabbrica di Andezeno della Jde, dove da sessant'anni si producono il Caffè Hag e Splendid. Davanti allo stabilimento è in corso un presidio permanente dei lavoratori.

"Il 22 ottobre ci sarà un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e, come città di Torino, ho dato la disponibilità intervenire come parte attiva. Siamo al fianco dei lavoratori e ci impegniamo a trovare una soluzione a questa vergognosa situazione", aggiunge la sindaca.