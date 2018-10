Sindacati, stato carceri Italia penoso

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Un presidio davanti al carcere Lorusso e Cutugno di Torino è stato organizzato, questa mattina, dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe per denunciare le difficili condizioni di lavoro, le aggressioni quotidiane, la carenza di personale. Alla manifestazione ha aderito il sindacato di polizia Siap.

"Crediamo sia necessario denunciare insieme lo stato penoso della sicurezza in Italia, dal controllo del territorio alla custodia dei rei nelle carceri. I problemi di uno sono i problemi di tutti - dichiarano i sindacati - Assistiamo con sgomento alle quotidiane aggressioni e violenze e chiediamo, insieme ai colleghi della penitenziaria, che l'attenzione sia riportata sulla tutela della dignità personale e professionale delle donne e degli uomini in divisa e sulla difesa dell'incolumità fisica degli operatori della sicurezza, in strada come in carcere. Auspichiamo - aggiungono - che quanto promesso in compagna elettorale dal nuovo esecutivo, ribadito a più riprese in questi giorni, venga mantenuto".