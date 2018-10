Nosiglia, scriverò a proprietà Hag

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - "Scriverò alla proprietà e farò interventi, come ho sempre fatto, anche ai livelli più alti se necessario, non perché i miei interventi risolvano i problemi ma per dimostrare che c'è la solidarietà da parte di tutta la comunità cristiana e civile del territorio". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che ha incontrato i lavoratori della Jde presso lo stabilimento di Andezeno, dove si produce il caffè con i marchi storici Hug e Splendid. L'azienda ha annunciato la chiusura della fabbrica per spostare le attività in altri stabilimenti europei.

"È una questione di giustizia, di dignità della persona, di difesa della famiglia. Quella della Jde è una scelta paradossale, solo per questione di profitto. Oltretutto non vanno in Cina ma restano in Europa, cerchiamo di avere una politica comune, non si può fare una guerra tra poveri. Se no è finita", ha aggiunto Nosiglia.