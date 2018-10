Lotta a malamovida,Torino estende regole

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Si allarga, a Torino, la lotta alla cosiddetta 'malamovida'. La Giunta comunale ha esteso le zone in cui applicare l'articolo 44 Ter del Regolamento di polizia urbana per la "Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana". Le limitazioni di orario e di modalità nella vendita di alcolici e superalcolici da asporto - attualmente previste per San Salvario, Vanchiglia e piazza Vittorio Veneto - riguardano ora anche la zona Rossini e aree più ampie dei quartieri San Salvario e Vanchiglia.

Le restrizioni, operative dal 15 aprile al 30 novembre di ogni anno, prevedono "il divieto di detenzione per il consumo in luogo pubblico o a uso pubblico di bevande in contenitori di vetro e metallo anticipato alle ore 21". Inoltre i titolari degli esercizi commerciali devono preoccuparsi di mettere davanti ai propri locali dei cestelli con sacchetti per la raccolta di rifiuti che devono poi svuotare con regolarità.