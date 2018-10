Laboratorio droga in casa, preso 42enne

(ANSA) - IVREA (TORINO), 9 OTT - I carabinieri del nucleo operativo di Ivrea hanno scoperto in un'abitazione di Rueglio, in Valchiusella, un laboratorio per la produzione di marijuana.

Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

All'interno della casa i carabinieri hanno sequestrato 22 chili di marijuana, in parte recuperati nel sottotetto dove l'uomo aveva allestito un laboratorio per l'essiccazione con le piante appese a fili di nylon, ben suddivise e contraddistinte secondo le varie tipologie di seme. Nei terreni attorno all'abitazione, poi, i carabinieri hanno sequestrato anche diciotto piante di cannabis.

Su disposizione della procura di Ivrea, il 42enne è stato associato al carcere eporediese.