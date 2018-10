La Zucca regina in Valle Vigezzo

(ANSA) - VERBANIA, 9 OTT - Le zucche regine della valle Vigezzo per due giorni. Santa Maria Maggiore, nella valle dei pittori, ospita la tredicesima edizione della sagra dedicata alla zucca. L'appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 ottobre. Un fine settimana colorato e ricco di appuntamenti poco convenzionali. Protagonisti in 'Fuori di zucca' saranno i colori e i sapori. Mille gli allestimenti nelle vie e nelle piazze della località in provincia di Verbania. Immancabili anche i menù a base di zucca nei ristoranti vigezzini.