Azzurri: anche Zaza lascia Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 9 OTT - Altra defezione per Roberto Mancini, costretto a salutare anche Simone Zaza. L'attaccante del Torino si è infortunato ieri al polpaccio sinistro durante l'allenamento a Coverciano. Lasciando il campo, il giocatore aveva rassicurato, ma gli esami effettuati questa mattina nel ritiro azzurro, che pure non hanno evidenziato lesioni, hanno fatto propendere per uno stop in via precauzionale. Per il ct, è emergenza in attacco dopo aver dovuto rinunciare anche all'acciaccato Cutrone. Al momento, però, non è prevista la chiamata di un sostituto almeno fino a dopo l'amichevole tra Italie e Ucraina in programma domani sera a Genova.