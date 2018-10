Terzo Valico,nuove vasche per lo smarino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 8 OTT - Si è conclusa positivamente la procedura di autorizzazione alla costruzione di due vasche aggiuntive sul cantiere Radimero, come chiesto dall'Osservatorio Ambientale mesi fa, per stoccare e analizzare il materiale estratto dalle gallerie durante l'avanzamento delle talpe.

La costruzione delle vasche nel cantiere Radimero, che si trova nel comune di Arquata Scrivia, è stata approvata da Rfi come variante, procedura confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.