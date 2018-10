Teatro Regio Torino, a rischio la prima

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - E' a rischio la prima del Teatro Regio di Torino prevista per mercoledì 10 ottobre con la messa in scena del Trovatore di Giuseppe Verdi. La decisione sarà presa il 9 dalle Rsu che incontreranno alle 12 il sovrintendente William Graziosi. Dalle 15 alle 16 ci sarà l'assemblea. Il 9 salterà la prova generale. Giovedì la sindaca di Torino Chiara Appendino andrà a Roma per un incontro al ministero ai Beni Culturali dopo il taglio del Fus di 2 milioni di euro.

"Domani è una giornata decisiva. Sono qui da 17 anni e la prima del Regio non è mai saltata. Non c'era mai stata una situazione così brutta", spiega Pietro Gabriele, segretario generale Slc Cgil.

Tra le ipotesi anche quella di spostare l'orario di inizio dello spettacolo o di leggere un comunicato prima. "Bisogna vedere se ci saranno fatti concreti o promesse, serve un intervento efficace riferito al presente o al futuro, basta passato".

Dal 7 ottobre è stato proclamato lo stato di agitazione. I dipendenti del Teatro Regio sono oltre 300.